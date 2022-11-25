فريد: هدف ريتشارليسون؟ نتيجة التدريب المستمر

أوضح فريد لاعب البرازيل أن رائعة ريتشارلسون في مرمى صربيا جاءت نتيجة تدريبه المستمر.

وفاز منتخب البرازيل بهدفين مقابل لا شيء أمام صربيا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال فريد في تصريحات عقب المباراة: "هدف ريتشارليسون؟ نتيجة التدريب، ليس من السهل أن تصل إلى تلك المنطقة والتسجيل هكذا. سنحتفل اليوم جيدا لكن لابد من مواصلة التركيز حتى تكون النتيجة التالية إيجابية أيضا".

وأضاف "إصابة نيمار؟ لا أعرف بعد لكن أتمنى أن يتعافى سريعا ويتواجد في الملعب في المباراة المقبلة لأنه مهم جدا لفريقنا".

وحصد منتخب البرازيل أول ثلاث نقاط في بداية حملته لـ كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

وفي مباراة أخرى لحساب نفس المجموعة، فازت سويسرا على الكاميرون بهدف مقابل لا شيء.