أنتوني: نيمار يعاني من تدخلات كثيرة خلال المباريات

قال أنتوني جناح منتخب البرازيل إن زميله في الفريق نيمار يعاني من تدخلات كثيرة قوية في المباريات معربا عن آمله بتعافيه في أقرب وقت.

أنتوني ماثيوس النادي : مانشستر يونايتد البرازيل

وخرج نيمار مصابا من لقاء البرازيل وصربيا أمس الخميس في أولى جولات كأس العالم 2022.

وظهر نيمار يبكي على مقاعد البدلاء ووجود تورم في كاحله.

وأشار طبيب المنتخب البرازيل إلى أنه " عانى نيمار من التواء في كاحله الأيمن. لم يكن لدينا وقت لإجراء تقييم أوضح حتى الآن، لكن الكاحل تورم قليلا بالفعل".

وتحدث أنتوني عقب المباراة قائلا: "نيمار يعاني من الكثير من التدخلات في المباريات لذلك نتمنى أن يتعافى في أسرع وقت فنحن نعلم أهميته في المنتخب".

وواصل "لا نعرف ما حدث وهو كان يتحدث مع الأطباء ولم أتحدث معه بعد".

وبسؤاله هل كان منتخب صربيا يتدخل عليه بقوة قال: "لا أعتقد إنها كانت مباراة عادية وكانت صعبة وهذا ما يدور حوله كأس العالم، ويجب أن نكون مستعدين لكل شيء خاصة عقليا، كما يقول المدرب هذا جزء من اللعبة".

وعن الفوز بكأس العالم قال: "نعرف أن المباراة الأولى هامة وحصدنا الثلاث نقاط والآن سنركز على الفوز في المباراة المقبلة لتصدر المجموعة".

وفاز منتخب البرازيل على صربيا بهدفين دون رد اليوم الخميس في ملعب لوسيل في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة السابعة.