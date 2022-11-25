فينيسيوس: انتظرت 22 عاما لتمثيل البرازيل

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 00:16

كتب : FilGoal

فانجا ملينيكوفيتش سافيتش - فينيسيوس جونيور

قال فينيسيوس جونيور لاعب البرازيل أنه ينتظر لحظة تمثيل منتخب بلاده منذ 22 عاما بعد ظهوره اليوم أمام صربيا.

وشارك صاحب الـ22 عاما أساسيا في فوز البرازيل بهدفين مقابل لا شيء أمام صربيا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.

وقال فينسيوس في تصريحات عقب المباراة: "سعيد بظهوري الأول، لقد انتظرت 22 عاما للوصول إلى هنا، أحمل الكثير من الأحلام وأجتهد بالعمل الجاد".

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وأضاف "يسعدني أن أكون قادرا على مساعدة الفريق والظفر بالثلاث نقاط. أمامنا 7 مباريات وفزنا بالأولى بالفعل".

وتابع "هدف ريتسالسون؟ سعيد من أجله، كنا نتحدث في غرفة خلع الملابس على أنه سيكون هناك واحدا سيجلب لنا الفوز، وقد كان، أنه مستعد دائما".

وحصد منتخب البرازيل أول ثلاث نقاط في بداية حملته لـ كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

وفي مباراة آخرى لحساب نفس المجموعة، فازت سويسرا أمام الكاميرون بهدف مقابل لا شيء.

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