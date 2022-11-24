برونو فيرنانديز: رونالدو يحب العمل تحت الانتقادات
الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 23:57
كتب : FilGoal
قال برونو فيرنانديز لاعب منتخب البرتغال إن قائد الفريق كريستيانو رونالدو يحب العمل تحت الانتقادات مؤكدا أنها لا تؤثر عليه.
برونو فيرنانديز
النادي : مانشستر يونايتد
كريستيانو رونالدو
النادي : لاعب حر
وتحدث برونو للصحفيين عقب الفوز على غانا قائلا: "أعتقد أن كريستيانو يحب العمل تحت النقد من الجميع".
وأضاف "أدعوكم جميعا أن تستمروا في القيام بذلك، لأنه يقدم أفضل ما لديه عندما تقومون بانتقاده".
وسجل رونالدو هدفا من ركلة جزاء في فوز البرتغال على غانا اليوم الخميس في ملعب 974 في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.
وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل خمسة أهداف في خمسة نسخ من كأس العالم بداية من 2006 مرورا بـ2010 و2014 و2018.
وكان مانشستر يونايتد أعلن قبل يومين فسخ تعاقده مع رونالدو باتفاق الطرفين.
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