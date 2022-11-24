طبيب البرازيل يوضح إصابة نيمار ويطالب بـ "قليل من الصبر"

أوضح رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل تفاصيل إصابة نيمار.

وتعرض نيمار لإصابة قوية في الدقائق الأخيرة من لقاء صربيا خرج على إثرها، والتقطت الكاميرات صاحب القميص رقم 10 يبكي على دكة البدلاء.

وقال طبيب منتخب البرازيل لـ "itatiaia": "عانى نيمار من التواء في كاحله الأيمن. لم يكن لدينا وقت لإجراء تقييم أوضح حتى الآن، لكن الكاحل تورم قليلا بالفعل".

وأضاف "من المهم الانتظار أول 24 ساعة، لننظر كيف سيستجيب. إنها مجرد مسألة هدوء وقليل من الصبر".

قدم نيمار لحظة خروجه من الملعب😟 هل انتهى المونديال بالنسبة للبرازيلي؟🤔#في_المونديال pic.twitter.com/IpVxlicbPV — FilGoal (@FilGoal) November 24, 2022

واضطر نيمار للخروج مستبدلا في الدقيقة 80 ليشارك بدلا منه أنتوني.

وانتصر منتخب البرازيل على صربيا بنتيجة 2-0 لحساب المجموعة السابعة من كأس العالم.

وأصبح نيمار أكثر لاعب يتحصل على أخطاء في النسخة الحالية من كأس العالم برصيد 9 أخطاء لصالحه.

يذكر أن نيمار سبق واضطر لعدم استكمال كأس العالم وحدث ذلك في نسخة 2014 بعدما أصيب ضد كولومبيا وغاب عن باقي مشوار البطولة.