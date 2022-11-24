كرنفال كأس العالم - لا بكاء اليوم بل رقص فقط.. ريتشالسون رجل مباراة البرازيل وصربيا

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 23:11

كتب : FilGoal

ريتشارلسون لحظة تسجيل الهدف الثاني لـ البرازيل

دقت ساعة النداء الوطني وارتدى ريتشالسون الألوان التي يفضلها، ليمتع الجميع بموهبته.

وسجل ريتشالسون هدفين فوز منتخب البرازيل أمام صربيا ف الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.

وأحرز المهاجم البرازيلي الهدف الثاني بعد ركلة مزدوجة متقنة سددها على يمين الحارس في واحدة من أجمل أهداف المسابقة حتى الآن.

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ابن الـ25 عاما الذي بكى في أكتوبر الماضي في مقابلة ظنا أن حلم المونديال لن يتحقق، كان مخطئا.

لمعرفة ريتشاليسون أكثر وزملائه الـ25 في كرنفال كأس العالم 2022.

من هو ريتشاليسون؟

بدأ ريتشاليسون تمثيل البرازيل في سن الـ21 عاما.

وسجل ريتشارليسون أحد أهداف البرازيل الثلاثة في شباك بيرو بنهائي كوبا أمريكا 2019 ليدخل تاريخ السيليساو من الباب الكبير.

وشارك مهاجم توتنام في 38 مباراة ونجح في تسجيل 17 هدفا، 14 منهم في آخر 13 مباراة.

ماذا قدم ريتشاليسون أمام صربيا؟

عدد الدقائق: 79.

عدد الأهداف: 2.

التسديد على المرمى: 3.

دقة التمرير: 73%.

عدد الالتحمات الناجحة: 1.

عدد الالتحمات الهوائية الناجحة: 1 من 3.

كأس العالم البرازيل صربيا
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