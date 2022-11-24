كأس العالم - ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى

انتهت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 المقام في قطر.

وشهدت الجولة بعض المفاجآت على رأسها فوز السعودية على الأرجنتين، وانتصار اليابان على ألمانيا، بجانب تعادل تونس والمغرب مع الدنمارك وكرواتيا.

ونستعرض معا جدول ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى

المجموعة الأولى

هولندا - 3 نقاط - سجل 2 - استقبل 0

الإكوادور - 3 نقاط - سجل 2 - استقبل 0

السنغال - 0 نقاط - سجل 0 - استقبل 2

قطر - 0 نقاط - سجل 0 - استقبل 2

المجموعة الثانية

إنجلترا - 3 نقاط - سجل 6 - استقبل 2

أمريكا - نقطة واحدة - سجل 1 - استقبل 1

ويلز - نقطة واحدة - سجل 1 - استقبل 1

إيران - 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 6

المجموعة الثالثة

السعودية - 3 نقاط - سجل 2 - استقبل 1

بولندا - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

المكسيك - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

الأرجنتين - 0 نقطة - سجل 1 - استقبل 2

المجموعة الرابعة

فرنسا - 3 نقاط - سجل 4 - استقبل 1

الدنمارك - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

تونس - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

أستراليا - 0 نقطة - سجل 1 - استقبل 4

المجموعة الخامسة

إسبانيا - 3 نقاط - سجل 7 - استقبل 0

اليابان - 3 نقاط - سجل 2 - استقبل 1

ألمانيا - 0 نقطة - سجل 1 - استقبل 2

كوستاريكا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 7

المجموعة السادسة

بلجيكا - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

كرواتيا - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

المغرب - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

كندا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1

المجموعة السابعة

البرازيل - 3 نقاط - سجل 2 - استقبل 0

سويسرا - 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

الكاميرون - 0 نقطة - سجل 0 -استقبل 1

صربيا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 2

المجموعة الثامنة

البرتغال - 3 نقاط - سجل 3 - استقبل 2

أوروجواي - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

كوريا الجنوبية - نقطة واحدة - سجل 0 - استقبل 0

غانا - 0 نقطة - سجل 2 - استقبل 3