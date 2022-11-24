كأس العالم - مواعيد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.. القنوات الناقلة

تستكمل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم 2022 المقام في قطر.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتبدأ منافسات الجولة الثانية بداية من 25 حتى 28 نوفمبر.

القنوات الناقلة

تذاع مباريات كأس العالم عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

بالإضافة إلى سلسلة قنوات الكأس اكسترا.

وتنقل مباريات الفرق العربية عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

المباريات

الجولة الثانية

إيران ضد ويلز - 25 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة الثانية

قطر ضد السنغال - 25 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة الأولى

هولندا ضد الإكوادور - 25 نوفمبر - 16:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة الأولى

أمريكا ضد إنجلترا - 25 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة الثانية

تونس ضد أستراليا - 26 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة الرابعة

السعودية ضد بولندا - 26 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الثالثة

فرنسا ضد الدنمارك - 26 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة الرابعة

الأرجنتين ضد المكسيك - 26 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة الثالثة

اليابان ضد كوستاريكا - 27 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد أحمد بن علي - المجموعة الخامسة

المغرب ضد بلجيكا - 27 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد الثمامة - المجموعة السادسة

كرواتيا ضد كندا - 27 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد خليفة الدولي - المجموعة السادسة

إسبانيا ضد ألمانيا - 27 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد البيت - المجموعة الخامسة

الكاميرون ضد صربيا - 28 نوفمبر - 12:00 بتوقيت القاهرة - استاد الجنوب - المجموعة السابعة

غانا ضد كوريا الجنوبية - 28 نوفمبر - 15:00 بتوقيت القاهرة - استاد المدينة التعليمية - المجموعة الثامنة

البرازيل ضد سويسرا - 28 نوفمبر - 18:00 بتوقيت القاهرة - استاد 974 - المجموعة السابعة

البرتغال ضد أروجواي - 28 نوفمبر - 21:00 بتوقيت القاهرة - استاد لوسيل - المجموعة الثامنة