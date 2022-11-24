سداسي يتشارك في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022
الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 23:03
كتب : FilGoal
انتهت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022 المقام في قطر.
واشتعلت المنافسة منذ البداية على صدارة هدافي كأس العالم مع تسجيل أكثر من لاعب لهدفين خلال الجولة الأولى.
وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
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وتبدأ منافسات الجولة الثانية بداية من 25 حتى 28 نوفمبر.
وجاء ترتيب الهدافين في كأس العالم كالتالي:
ريتشارلسون - البرازيل - هدفان
أولفييه جيرو - فرنسا - هدفان
فيران توريس - إسبانيا - هدفان
بوكايو ساكا - إنجلترا - هدفان
إينر فالنسيا - الإكوادور - هدفان
مهدي طارمي - إيران - هدفان
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