ارقص سامبا

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 23:03

كتب : إسلام أحمد

البرازيل - صربيا

انتصر منتخب البرازيل على صربيا بنتيجة 2-0 في ختام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لحساب المجموعة السابعة لـ كأس العالم 2022.

سجل ثنائية البرازيل: ريتشارلسون.

23 تسديدة برازيلية اهتزت بها شباك صربيا مرتين ليرقص منتخب السامبا رقصته الأولى في المونديال.

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وحقق منتخب البرازيل فوزه الـ 20 على في مباراته الافتتاحية على التوالي في كأس العالم.

ثنائية ريتشارلسون في كأس العالم جعلته يتساوى مع الأسطورة البرازيلية رونالدينيو.

تياجو سيلفا (38 سنة و63 يوما) تجاوز دجالما سانتوس (37 سنة و138 يوما) ليصبح أكبر لاعب برازيلي يخوض مباراة في كأس العالم.

التشكيل

قاد ألكساندر ميتروفيتش هجوم صربيا، بينما جلس دوشان فلاهوفيتش على مقاعد البدلاء.

وبدأ الشقيقان فانجا وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في تشكيل صربيا الأساسي، الأول في حراسة المرمى والثاني في منتصف الملعب.

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في المقابل بدأ منتخب البرازيل بهجوم قوي بدأ بـ فينيسيوس جونيور ونيمار ورافينيا وأمامهم ريتشارلسون.

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وصف المباراة

بدأ منتخب البرازيل اللقاء ضاغطا بشكل مبكر ومستفيدا من خطة صربيا الدفاعية.

في الدقيقة السادسة أشهر الحكم البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء لصالح سترانجا بافلوفيتش بعد تدخل قوي على نيمار في منتصف الملعب.

حاول منتخب البرازيل إيجاد ثغرة دفاعية صربية لكن دفاعهم كان لهم بالمرصاد.

التسديد الأولى في اللقاء جاءت في الدقيقة 21 عن طريق كاسيميرو لكنها ارتدت من أقدام الدفاع.

في الدقيقة 27 ظهر فانجا في الوقت المناسب أمام فينيسيوس جونيور بعد بنيية من تياجو سيلفا.

وفي الدقيقة 41 توغل فينيسيوس بالكرة لداخل منطقة الجزاء وحاول تسديد الكرة ولكن نجح المدافع نيكولا ميلينكوفيتش في إبعاد الكرة من أمامه.

شوط أول انتهى بتعادل سلبي بين المنتخبين.

في الشوط الثاني تحصل نيمار على خطأ على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 49 بعد عرقلة من نيمانيا جوديلي لكن الركلة الحرة مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 55 أرسل فينيسيوس عرضية لنيمار الذي سدد على الطائر لكن كرته مرت بجوار القائم.

ومع مرور ساعة على بداية اللقاء رد القائم الأيمن للحارس الصربي تسديدة صاروخية من أليكس ساندرو.

في الدقيقة 63 نيمار توغل لداخل منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى فينيسيوس الذي سدد كرة أبعدها الحارس لتجد ريتشارلسون الذي سدد في الشباك بسهولة.

أجرى دراجان ستيكوفيتش المدير الفني لـ صربيا تغييرين بمشاركة داركو لازوفيتش ودوشان فلاهوفيتش بدلا من ساسا لوكيتش وفيليب مالدينوفيتش في الدقيقة 66.

وبعد 10 دقائق أرسل فيني عرضية متقنة لريتشارلسون الذي تسلم الكرة ثم بركلة مزدوجة سدد على يمين الحارس مسجلا الهدف الثاني للسامبا.

تيتي أجرى عدة تغييرات متتالية بمشاركة فريد ورودريجو وجابريل جيسوس وأنتوني وجابريل مارتينيلي بدلا من باكيتا وفيني وريتشارلسون ونيمار ورافينيا في الدقائق التالية.

وظهر نيمار يبكي على مقاعد البدلاء خاصة أن خروجه جاء بسبب الإصابة.

لكن ضغط البرازيل زاد مع انهيار منتخب صربيا في الدقائق الأخيرة.

في الدقيقة 82 سدد كاسيميرو كرة قوية ارتدت من العارضة، ثم تصدى فانجا في الدقيقة التالية لتسديدة فريد.

مع الوصول للدقيقة 88 ارتفعت تسديدات البرازيل لـ 23 مقابل 4 لـ صربيا، لتنتهي المباراة برقصة برازيلية احتفالا بالانتصار الأول.

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