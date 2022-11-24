سون: غانا أضعف فرق المجموعة.. وأرجوكم واصلوا تشجيعنا

تحدث سون هيونج مين نجم منتخب كوريا الجنوبية عن تعادل بلاده السلبي مع أوروجواي ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

وقال سون في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "كان من الجيد أن نرى قدرتنا على المنافسة والقتال أمام فريق من الطراز العالمي".

وأضاف "التفكير في دور الـ 16 أمر مبكر الآن".

وأوضح "منتخب غانا فريق قوي للغاية، ولكننا نشعر أنه أضعف فرق المجموعة. سنقاتلهم بقوة أكبر".

وتابع سون "أشكر كل من شجعنا في الشوارع وكل من شاهد المباراة في التلفاز".

واختتم "كقائد الفريق، سأريكم كل شيء يمكنني فعله، لذلك أرجوكم أن تواصلوا تشجيعنا".

ولعب سون المباراة بقناع للوجه بعد إصابته التي تعرض لها مع فريقه توتنام هوتسبر الإنجليزي.

ويلعب منتخبا كوريا وأوروجواي في المجموعة الثامنة مع البرتغال وغانا.

وفاز منتخب البرتغال على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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