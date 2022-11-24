هل خطيرة؟ نيمار يبكي بعد خروجه مصابا في لقاء البرازيل وصربيا

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

نيمار يبكي بعد إصابته في لقاء البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022

بكى نيمار لاعب منتخب البرازيل بعدما خرج من مباراة بلاده مصابا أمام صربيا.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل

وفاز منتخب البرازيل على صربيا بهدفين دون رد اليوم الخميس في ملعب لوسيل في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة السابعة.

واضطر نيمار للخروج مستبدلا في الدقيقة 80 ليشارك بدلا منه أنتوني.

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وجلس نيمار يبكي على مقاعد البدلاء وبعدها هرع إليه الجهاز الطبي وقام بوضع الثلج والشاش على كاحل قدم اللاعب اليمنى.

يذكر أن نيمار سبق واضطر لعدم استكمال كأس العالم وحدث ذلك في نسخة 2014 بعدما أصيب ضد كولومبيا وغاب عن باقي مشوار البطولة.

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