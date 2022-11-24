هل خطيرة؟ نيمار يبكي بعد خروجه مصابا في لقاء البرازيل وصربيا
الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 22:58
كتب : FilGoal
بكى نيمار لاعب منتخب البرازيل بعدما خرج من مباراة بلاده مصابا أمام صربيا.
وفاز منتخب البرازيل على صربيا بهدفين دون رد اليوم الخميس في ملعب لوسيل في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة السابعة.
واضطر نيمار للخروج مستبدلا في الدقيقة 80 ليشارك بدلا منه أنتوني.
وجلس نيمار يبكي على مقاعد البدلاء وبعدها هرع إليه الجهاز الطبي وقام بوضع الثلج والشاش على كاحل قدم اللاعب اليمنى.
Cinegra da TV Globo teve um feeling monstro ao ver o Neymar Jr saindo de campo. Alvaro Santana com 8 coberturas de #FIFAWorldCup no currículo. pic.twitter.com/X3Osw2BOO4— Gabriela Nolasco (@gabinolasco) November 24, 2022
يذكر أن نيمار سبق واضطر لعدم استكمال كأس العالم وحدث ذلك في نسخة 2014 بعدما أصيب ضد كولومبيا وغاب عن باقي مشوار البطولة.
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