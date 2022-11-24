منتخب السعودية ينشر كواليس حديث رينار الحماسي وتفاصيل الفوز على الأرجنتين

"قدموا ما لديكم، سنواجه فريقا كبيرا لكن أنتم أيضا فريق كبير ولاعبين مميزين ولديكم مهارات وإمكانيات كبيرة" بتلك الكلمات وجه ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رسالة للاعبي الأخضر قبل ملاقاة الأرجنتين في كأس العالم 2022.

وفاز منتخب السعودية على الأرجنتين بهدفين لهدف الثلاثاء الماضي في أولى جولات المونديال ضمن منافسات المجموعة الثالثة في ملعب لوسيل.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيه كواليس خطبة إيرفي رينار مدرب الفريق قبل وبين شوطي المباراة.

بالإضافة لكلمة قائد المنتخب السعودي سلمان الفرج.

وإلى ما قاله رينار الآن:

انظر إلى الشخص الجالس بجوارك في تلك المحاضرة، هل لديك الثقة فيه؟ نعم لأنك تعلم بأنه سيفعل كل شيء من أجلك وأنت ستفعل كل شيء من أجله.

لذلك علينا التضامن مع بعض دائما وأن نثق، ليس سهلا أن تجلس على مقاعد البدلاء، لكن دقائق قليلة يمكن أن تصنع الفارق لذلك كونوا جاهزين، ثقوا باللاعبين الذين سيبدؤون المباراة ومن سيشارك كبديل.

يجب أن تروا وجوهكم في غرفة الملابس قبل دخولكم إلى أرضية الملعب وأن تنظروا لبعضكم البعض، وتقول لزميلك إنني أثق فيك حتى يعرف إنك تثق به.

نحن نعرف بعضنا البعض الآن جيدا، بعد 20 سنة ستتذكرون كأس العالم هذا وربما ستشاهد أحدهم في الشارع ويقول لك نعم أتذكر تلك المباراة وكانت رائعة، نعم وهذه المباراة أمامنا هي مباراة اليوم.

10 أيام على نهاية دور المجموعات، هذه فرصة حياتكم بعد ذلك سيفوت الأوان.

هذا الصباح 35 مليون سعودي يدعون لكم، وأنتم تعرفون ذلك، بعض من عائلاتكم سيكونون في المدرجات كذلك وبعضهم خلف الشاشات لأن الحياة ستتوقف اليوم في السعودية.

الساعة الواحدة ظهرا الحياة ستتوقف وسيركزون عليكم، هل تتخيلون أن نحني رؤوسنا لأسفل ونستسلم؟ هذا مستحيل، هل تتخيلون كل الناس الذين يشاهدونكم؟

أمضينا ثلاث سنوات مع بعضنا البعض وأود شكركم لأن اليوم والدتي ستحضر المباراة في المدرجات، ولم تشاهد كأس عالم قط في حياتها وعمرها 80 سنة وبسببكم هي هنا لذا شكرا لكم.

أتمنى لكم التوفيق.

وعقب نهاية الإحماء حان وقت كلمة سلمان الفرج الذي قال:

أعتقد أنه في كأس العالم أنت تلعب من أجل بلدك ووطنك، لا تنظر للنتيجة فهي في علم الغيب، في المقابل قدم كل ما لديك وتأكد من حدوث ذلك.

الجمهور أتى إلى هنا ليس لأجلك بل لأجل وطنك، العب وقاتل من أجل الشعار والوطن، تحلوا بالثقة نحن 11 لاعبا ضد 11، وليس ضد لاعب أو اثنين، ركزوا هم 11 لاعبا فقط.

المدرب أنهى حديثه ونشكره عليه، في الملعب 81 ألف مشجع لا نستمع لهم، بل لأنفسنا ولنعرف كيف نهاجم وكيف ندافع، وأمامنا الورق وعليه كل واجبات كل لاعب منا.

أعرف أنني مزعج لكن الآن علينا تطبيق كل ما تدربنا عليه بدون أن نتحدث.

استمتعوا وتحلوا بالمسؤولية في اللعب.

وبين شوطي المباراة وفي ظل تأخر السعودية بهدف سجله ميسي من ركلة جزاء انفجر رينار في وجه اللاعبين وقال:

أفعل مثلكم الان يا شباب باستثناء سلمان لأنه لا يستطيع اللعب لكن البقية ماذا نفعل هنا؟ سالم ماذا يحدث؟ هل هذا الضغط؟

هتان؟ ميسي يحصل على الكرة تقف تنظر له اذهب وقم بتغطيته.

هل ستخرجون هواتفكم وتتصورن معه؟ اركضوا وأغلقوا المساحات أمامه.

بالكرة نحن جيدين هل رأيتم ما قمتم به؟ ألم تشعروا بقدرتكم على التعادل؟

كنا نلعب وكأننا مرتاحين، هيا يا شباب هذا كأس العالم أعطوا كل شيء لديكم.

ركزوا لتسجيل الأهداف هيا بنا تحركوا.

بعد قلب الطاولة وتسجيل هدفين والفوز تحدث الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي للاعبين وقال:

فزتم على مرشح للفوز بكأس العالم وأفضل لاعب في العالم بأدائكم.

يتبقى مباراتين وأنتم قادرين، إذا تريدون الفوز فأنتم قادرين.