مدرب غانا: لم نسمح بالكثير من فرص البرتغال.. لعبنا جيدا أمام مصنف عالمي

تحدث أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا عن خسارة فريقه أمام البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

وقال أدو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد لعبنا جيدا وسمحنا لهم بفرص أقل".

وأضاف "ربما كان هناك اثنتين أو ثلاث من أنصاف الفرص للبرتغال".

وأوضح "لعبنا جيدا وحتى ركلة الجزاء (التي سجل منها منتخب البرتغال الهدف الأول) كان كل شيء ممكنا".

وتابع أدو "أصبحت المباراة أكثر اشتعالا بعد ذلك. إنياكي ويليامز في الناهية كان يمكنه تسجيل الهدف الثالث".

وكاد ويليامز أن يغافل حارس مرمى البرتغال ديوجو كوستا في اللقطة الأخيرة، لولا اختلال توازنه في لحظة التنفيذ.

واختتم مدرب غانا "البرتغال أحد أفضل المنتخبات المصنفة عالميا وأعتقد أننا لعبنا جيدا أمامها".

كأس العالم - غانا.. لم الشمل من أجل الثأر

ويلعب منتخبا البرتغال وغانا في المجموعة الثامنة، رفقة أوروجواي وكوريا الجنوبية.

وشهدت مباراة الطرفين الآخرين تعادلهما سلبيا.

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