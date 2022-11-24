مؤتمر ماجواير - عن جاهزيته البدنية.. وكريستيانو "الأفضل في التاريخ"

دافع هاري ماجواير عن زميله السابق في مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو عقب فسخ تعاقده مع النادي فيما تحدث عن جاهزيته قبل مواجهة أمريكا.

وأعلن مانشستر يونايتد فسخ تعاقده مع كريستيانو رونالدو بالتراضي، الأمر الذين أوضحه اللاعب عبر حسابه الشخصي كذلك.

وقال ماجواير في المؤتمر الصحفي: "كلاعب كرة قدم، لا أحد يحب أن يتم انتقاده ولكنه جزء من الرياضة. كريستيانو هو أفضل لاعب لعب كرة القدم على الإطلاق ويتم انتقاده يومًا بعد يوم. وهذه أمور تحدث للكثير".

وأضاف "أنت تذهب كل يوم للتدريبات وتبذل قصارى جهدك ورغم كل هذا تتعرض لانتقادات يومية".

وتابع "لياقتي ليست كما أريدها لكنني على استعداد إذا سنحت الفرصة. لقد بذلت جهدا مضاعفا الفترة الماضية في التدريبات من أجل كأس العالم".

وواصل "اللعب لبلدك هو شرف كبير، وخاصة كأس العالم. يكون لديك خوفا من عدم التواجد في الفريق لكن على مدار الـ49 مباراة بقميص إنجلتر علمت أن الاختيار سيكون عليّ".

وأردف "لقد شعرت بخيبة أمل عندما استبدلت، شعرت بتوعك في الشوط الثاني وقمنا بكل الإجراءات المناسبة وقد تدربت لمدة يومين وأشعر أنني بحالة جيدة. ومستعد للبدء أساسيا غدا".

وأتم "نعلم أن كأس العالم مليء بالتحديات مع العديد من الفرق الرائعة ولكننا نريد أن نفكر في كل مباراة على حدى".

استهل منتخب إنجلترا مشواره في دور مجموعات كأس العالم بنتيجة كبيرة أمام إيران بنتيجة 6-2.

ويواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الأمريكي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

ويتأهل منتخب إنجلترا إلى ثمن نهائي كأس العالم في حال التغلب على أمريكا بالجولة الثانية.

ويقع منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أمريكا وويلز وإيران.

وتعادلت أمريكا مع ويلز بهدف لكل منهما في الجولة الافتتاحية.

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