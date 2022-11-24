كرنفال في الجول – احتفل بطريقة رونالدو.. من هو عثمان بخاري لاعب غانا

سجل عثمان بخاري لاعب غانا هدفا في شباك البرتغال وتحت أنظار كريستيانو رونالدو احتفل بطريقة الأخير الشهيرة، Siu.

عثمان بوكاري النادي : ريد ستار بلجراد غانا

وفاز منتخب البرتغال على غانا اليوم الخميس بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب 974 في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ويعد ذلك الهدف هو الثاني دوليا لبخاري رفقة منتخب غانا في ثماني مباريات فقط شارك فيها رفقة الفريق.

اللاعب صاحب الـ23 عاما يلعب حاليا مع ريد ستار بلجراد الصربي بعدما انضم له الصيف الماضي.

وبدأ بخاري مسيرته في نادي أكرا ليونز الغاني ومنه انتقل إلى أندرلخت البلجيكي ثم ترينسين الروسي وجنت البلجيكي ونانت الفرنسي ثم ريد ستار بلجراد.

وتوج بخاري مع نانت بكأس فرنسا الموسم الماضي في المرة الثانية فقط في تاريخ النادي.

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