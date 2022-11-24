كرة سلة - الأهلي يعوض خسارة الذهاب ويتوج بلقب المرتبط على حساب الاتحاد
الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 21:59
كتب : FilGoal
فاز الأهلي بلقب دوري المرتبط لكرة السلة للرجال بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الإياب بنتيجة 64-59.
وعوض الأهلي خسارة الذهاب بنتيجة 88-76 ليفوز في الإياب ويتوج باللقب.
مستفيدا من فوز فريق المرتبط في المباراتين ذهابا وإيابا.
الأهلي أنهى الفترة الأولى متقدما بنتيجة 20-12.
قبل أن يوسع الفارق لصالحه لتنتهي الثانية بـ35-26.
وفي الربع الثالث، واصل لأهلي تقدمه لينتهي بنتيجة 49-43.
وبذلك يحقق الأهلي لقب دوري المرتبط للعام الثالث على التوالي.
اللقب هو الثامن للأهلي تاريخيا ليعادل رقم الاتحاد كأكثر الأندية فوزا بلقب دوري المرتبط.
على الجانب الآخر، تعود آخر مرة حقق فيها الاتحاد لقب دوري المرتبط إلى موسم 2019-2020.
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