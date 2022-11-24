متحف كأس العالم – راية روجيه ميلا... شاهدة على رقصة تاريخية
الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 21:13
كتب : FilGoal
رقصة أيقونية دخلت التاريخ وأسرت قلوب المشجعين، هي تلك التي قام بها الأسطوة الكاميرونية روجيه ميلا بعدما سجل أهدافه في كأس العالم 1990.
أربعة أهداف سجلهم ميلا في كأس العالم وكان قريبا مع أسود الكاميرون من التأهل لنصف نهائي المونديال لولا الهزيمة من إنجلترا آنذاك بثلاثة أهداف لهدفين.
لكن تلك الرقصة كان حتما تخليدها.
لذا فالراية التي اعتاد ميلا الرقص أمامها هي ضمن مقتنيات متحف كأس العالم الذي يقدمه FilGoal.com.
متحف كأس العالم تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.
وللذهاب في رحلة داخل متحف كأس العالم مع FilGoal.com اضغط هنا
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