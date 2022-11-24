تقرير: حكيمي يغيب عن مران المغرب قبل لقاء بلجيكا
الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 20:55
كتب : FilGoal
غاب أشرف حكيمي الظهير الأيمن لمنتخب المغرب عن مران أسود الأطلس الذي أقيم اليوم الخميس للإصابة.
أشرف حكيمي
النادي : باريس سان جيرمان
وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن حكيمي لم يستطع التدرب بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء كرواتيا أمس الأربعاء.
وحضر حكيمي المران لكن شاهده فقط دون أن يتدرب.
وكان طبيب منتخب المغرب عبد الرزاق هيفتي أكد أن إصابة حكيمي غير مقلقة وأنه سيخضع لفحوصات جديدة لتحديد موقف من مباراة بلجيكا.
وتعادل منتخب المغرب مع كرواتيا سلبيا بدون أهداف.
ويلعب منتخب المغرب مع بلجيكا يوم الأحد المقبل في ملعب الثمامة في ثاني جولات المونديال.
وكان منتخب بلجيكا فاز في مباراته الأولى على كندا بهدف دون رد ليتصدر المجموعة السادسة مبكرا.
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