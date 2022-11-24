كرنفال في الجول – أسبوع جنوني.. رونالدو يكتب التاريخ ضد غانا في كأس العالم

مر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بأسبوع مثير بداية بتصريحاته ضد ناديه السابق مانشستر يونايتد إلى فسخ التعاقد ليصبح لاعبا حرا.

ولكن جاء كأس العالم وجاء معه الأنباء السعيدة بعدما أصبح خامس لاعب يشارك في خمس نسخ من كأس العالم بجانب المكسيكي رافائييل ماركيز والإسباني أنتونيو كاربخال والأرجتنيني ليونيل ميسي والألماني لوثار ماتيوس.

وفاز منتخب البرتغال على غانا اليوم الخميس بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب 947 في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وسجل رونالدو هدفه في المباراة من ركلة جزاء.

وجاءت أرقامه في المباراة كالتالي:

شارك في المباراة لـ88 دقيقة

سجل هدفا

سدد على المرمى مرتين

سدد خارج المرمى مرة وحيدة

سدد مرة وتصدى له الدفاع

حاول المراوغة مرة وحيدة وفشل فيها

فقد فرصتين لتسجيل هدفين

لمس الكرة 33 مرة

دقة تمريراته 79%

فاز بـ3 التحامات من أصل 8

فاز بالتحامين هوائيين من أصل 2

تم ارتكاب 3 أخطاء ضده

وقع في التسلل مرة

شتت الكرة مرة

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ومن بينهم كريستيانو رونالدو نجم البرتغال

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