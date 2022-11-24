انتهت كأس العالم - البرازيل (2) (0) صربيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرازيل وصربيا في ختام مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة السابعة من كأس العالم 2022.

وتقام المباراة على ملعب لوسيل بقيادة تحكيمية من علي رضا فاجاني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 82: تسديدة قوية من فريد والحارس يتصدى

ق 73: جوووول الثااااني.. ريتشارلسون يتسلم الكرة ومن ثم كرة مزدوجة تسكن شباك صربيا.

ق 63: جووووول أوووول.. ريتشارلسون يتابع كرة مرتدة من يد الحارس بعد تسديدة فينيسيوس في الشباك.

ق 60: القائم الأيمن يمنع تصويبة صاروخية من أليكس ساندرو

ق 55: عرضية من فيني وتسديدة على الطائر من نيمار لكن كرته تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: بينية من تياجو سيلفا إلى فينيسيوس لكن الحارس فانجا في الموعد.

ق 6: بطاقة صفراء مبكرة لـ بافلوفيتش بعد تدخل قوي على نيمار

بداية اللقاء