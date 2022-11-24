تشكيل صربيا - ميتروفيتش يقود الهجوم على البرازيل

أعلن دراجان ستويكوفيتش مدرب منتخب صريبا عن تشكيل فريقه لمواجهة البرازيل في ختام أولى جولات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش

خط الدفاع: نيكولا ميلينكوفيتش - ميلوس فيليكوفيتش - ستراهينيا بافلوفيتش

خط الوسط: أندريا زيفكوفيتش - ساسا لوكيتش - نيمانيا جوديلي - فيليب ملادينوفيتش

خط الهجوم: دوسان تاديتش - ألكساندر ميتروفيتش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

كأس العالم - صربيا.. الوحدة فقط ستنقذ الصرب

وانتهت أولى مباريات هذه المجموعة بفوز سويسرا على الكاميرون بهدف دون رد.

وتقام المباراة في التاسعة مساء اليوم -الخميس - في استاد لوسيل.