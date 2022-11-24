تشكيل صربيا - ميتروفيتش يقود الهجوم على البرازيل
الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 20:26
كتب : FilGoal
أعلن دراجان ستويكوفيتش مدرب منتخب صريبا عن تشكيل فريقه لمواجهة البرازيل في ختام أولى جولات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش
خط الدفاع: نيكولا ميلينكوفيتش - ميلوس فيليكوفيتش - ستراهينيا بافلوفيتش
خط الوسط: أندريا زيفكوفيتش - ساسا لوكيتش - نيمانيا جوديلي - فيليب ملادينوفيتش
خط الهجوم: دوسان تاديتش - ألكساندر ميتروفيتش - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
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وانتهت أولى مباريات هذه المجموعة بفوز سويسرا على الكاميرون بهدف دون رد.
وتقام المباراة في التاسعة مساء اليوم -الخميس - في استاد لوسيل.
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