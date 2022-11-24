فيفا يمنع حارس إيران من المشاركة أمام ويلز

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 20:20

كتب : FilGoal

إنجلترا - إيران

منع الاتحاد الدولي لـ كرة القدم "فيفا" علي رضا بيرانفاند، حارس مرمى إيران من المشاركة أمام ويلز في الجولة الثانية من دور المجموعات كأس العالم.

وجاء ذلك بسبب إصابته بارتجاج في المخ التي تعرض إليها في أول عشر دقائق أمام إنجلترا بالجولة الأولى.

وسقط بيرانواند بعد الاصطدام العنيف بينه وبين زميله سيد مجيد حسيني وظل يتلقى العلاج لمدة 7 دقائق كاملة.

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في النهاية نهض بيرانواند أخيرًا بالدقيقة 16 وغيّر قميصه الذي لطّخته الدماء، لكن بعد دقيقة واحدة فقط سقط مجددًا في الدقيقة 17 دون انتفاضة هذه المرة.

ليضطر كيروش إلى إخراج حارسه المصاب بعد مرور 20 دقيقة فقط ويستبدله بـ حسين حسيني حارس مرمى استقلال طهران.

وعلق كيروش على الأمر في المؤتمر الصحفي وقال: "إنه بروتوكول طبي علينا احترامه. لن يلعب غدًا ، لكنه سيكون جاهزًا أمام أمريكا".

وخسرت إيران المباراة بنتيجة ثقيلة 6-2 أمام إنجلترا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.

ويواجه إيران منافسه ويلز في تمام الساعة 12 ظهرا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

ويلعب المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية رفقة إنجلترا وأمريكا وويلز.

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