حقق منتخب البرتغال انتصارا مثيرا بالفوز على غانا بنتيجة 3-2 لحساب المجموعة الثامنة من كأس العالم 2022 في مباراة أقيمت على ملعب 974.

سجل الأهداف: كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس ورافائيل لياو للبرتغال، فيما سجل أندري أيوه وعثمان بوكاري هدفي غانا.

وتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط مستفيدا من تعادل سلبي جمع أوروجواي وكوريا الجنوبية.

ويلتقي منتخب غانا في اللقاء المقبل مع كوريا الجنوبية، فيما يواجه منتخب البرتغال نظيره الأوروجوياني.

لقاء هو الثاني بين البرتغال وغانا تاريخيا والأول بعد فوز البرتغال في نسخة 2014 على غانا بنتيجة 2-1 في دور المجموعات.

وحقق منتخب البرتغال الفوز في أول جولة له بكأس العالم منذ 2006 بعدما تعادل في أول مباراة له في 2010 و2018 وخسر في 2014.

كما أصبحت تلك رابع مباراة تشهد تسجيل 5 أهداف في الشوط الثاني بكأس العالم عبر التاريخ.

سرقة غير مكتملة

إينياكي ويليامز كاد أن يسجل هدف تعادل قاتل في الدقيقة العاشرة من الوقت بدلا من الضائع، لكنه أنزلق قبل أن يسدد الكرة في الوقت المناسب.

رونالدو التاريخي

دخل كريستيانو رونالدو مجددا التاريخ وهذه المرة من بوابة كأس العالم، بعدما أصبح خامس لاعب يشارك في تاريخ المسابقة.

وأصبح رونالدو خامس لاعب يشارك في خمس نسخ من كأس العالم بجانب رافائييل ماركيز وأنتونيو كاربخال وليونيل ميسي ولوثار ماتيوس.

كما أصبح أول أوروبي يشارك في 10 بطولات كبرى بـ 5 في كأس العالم و5 يورو بدءا من 2004.

وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في خمس نسخ من كأس العالم طوال تاريخه.

الهدف هو الثامن لكريستيانو رونالدو في منافسات كأس العالم خلال 18 مباراة.

ويحتاج رونالدو هدفا واحدا ليعادل رقم إيزيبيو الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم.

"أنا مضاد للرصاص.. أنا مكسو بالحديد" 🔗 كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم ⚽🌟#في_المونديال pic.twitter.com/uRk9KxZZFY — FilGoal (@FilGoal) November 24, 2022

وأصبح رونالدو ثاني أكبر لاعب يسجل في تاريخ كأس العالم برصيد 37 عاما 292 يوما.

هدف إفريقي أول

استطاع منتخب غانا أن يسجل أول هدف إفريقي في نسخة 2022 من كأس العالم بعدما فشلت منتخبات المغرب وتونس والكاميرون والسنغال في ذلك من قبل.

واحتاجت قارة إفريقيا 433 دقيقة ليسجل أندري أيوه أول أهدافها في المونديال الجاري.

سجدة أندريه أيو بعد هدفه في مرمى البرتغال 🙏#في_المونديال pic.twitter.com/fuoXYmvDk0 — FilGoal (@FilGoal) November 24, 2022

التشكيل

قاد إينياكي ويليامز أحد أبرز اللاعبين الذين حصلوا على الجنسية الغانية في التشكيل الأساسي للنجوم السوداء.

ورافقه أيضا دينيس أودوي المُلقب بـ "البروفيسور"، رفقة القائد أندري أيوه لاعب السد القطري.

وفي الناحية الأخرى بدأ رونالدو رفقة برونو فيرنانديز وبيرناردو سيلفا في منتصف ملعب البرتغال.

فيما تواجد الثنائي رافائيل لياو وديوجو دالوت على مقاعد بدلاء البرتغال.

وغاب ديوجو جوتا وروبن نيفيز عن صفوف البرتغال في البطولة بسبب الإصابة.

تشكيل غانا – إينياكي ويليامز و"البروفيسور" أساسيان ضد البرتغال#في_المونديال pic.twitter.com/eyvKja91Ut — FilGoal (@FilGoal) November 24, 2022

وصف المباراة

بدأ البرتغال اللقاء باستحواذ وسيطرة بحثا عن هدف مبكر.

في الدقيقة التاسعة تلقى رونالدو بينية في عمق منطقة الجزاء، لكن الحارس أتي خرج في الوقت المناسب مانعا قائد البرتغال من التسجيل.

وفي الدقيقة 13 ارتقى رونالدو أعلى من الجميع داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من رافائيل جيريرو لكن رأسيته لم تهدد مرمى النجوم السوداء.

مرت الدقائق التالية بتراجع غاني في منطقة الجزاء واستحواذ برتغالي لكن دون خطورة محققة.

ومع مرور نصف ساعة على بداية اللقاء سجل رونالدو هدفا لكن ألغاه الحكم إسماعيل الفتح بداعي وجود خطأ على رونالدو تجاه المدافع الغاني.

بدأ منتخب غانا في الظهور هجوميا بعرضية عبد الرحمن بابا التي حولها الدفاع لركنية إفريقية أولى في اللقاء في الدقيقة 37.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تحصل محمد قدوس على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على كانسيلو.

شوط أول سلبي انتهى أملا في هدف في الثاني يهز الشباك.



































































































































في الشوط الثاني تحصل أندري أيوه تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وبعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني تحصل القائد أندري أيوه على بطاقة صفراء.

وكاد محمد قدوس لاعب وسط غانا أن يسجل هدف التقدم بمجهود فردي رائع لكن تسديدته الأرضية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

أول تغييرات اللقاء جاءت بخروج أوتافيو ومشاركة ويليام كارفاليو في وسط الملعب في الدقيقة 56.

وبعد دقيقة تحصل أليدو سايدو على بطاقة صفراء بسبب مشادة مع جواو فيليكس.

في الدقيقة 65 تحصل رونالدو على ركلة جزاء انبرى لها وسددها على يمين الحارس مسجلا هدف اللقاء الأول.

أشرك أوتو أدو مدرب غانا طارق لامبتي عوضا عن سايدو في الدقيقة 66.

وبعد 7 دقائق توغل محمد قدوس من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية أودعها أندري أيوه في الشباك مسجلا التعادل.

سجدة أندريه أيو بعد هدفه في مرمى البرتغال 🙏#في_المونديال pic.twitter.com/fuoXYmvDk0 — FilGoal (@FilGoal) November 24, 2022

في الدقيقة 77 شارك جوردان أيوه وعثمان بوكاري بدلا من أندري أيوه ومحمد قدوس في غانا. ورافائيل لياو بدلا من روبن نيفيز في البرتغال.

المباراة اشتعلت في الدقائق التالية، بينية متقنة من برونو فيرنانديز إلى جواو فيليكس الذي سجل بتسديدة أرضية في الشباك في الدقيقة 78.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء، مرر برونو مرة أخرى بينية إلى رافائيل لياو الذي سجل هدف البرتغال الثالث وأول هدف دولي له من ثاني لمسة في اللقاء.

في الدقيقة 88، أشرك فيرناندو سانتوس كل من: جونكالو راموس وجواو بالينيا وجواو ماريو بدلا من رونالدو وفيليكس وبرناردو سيلفا.

بعد دقيقة واحدة قلص عثمان بوكاري الفارق برأسية على يمين الحارس مسجلا هدف غانا الثاني وتقليص الفارق.

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU احتفال عثمان بوكاري بهدفه في مرمى البرتغال 📷#في_المونديال pic.twitter.com/fj7JVVMADX — FilGoal (@FilGoal) November 24, 2022

في الدقائق التسعة المحتسبة كوقت بدلا من الضائع ضغط منتخب غانا بحثا عن تعادل قاتل وحاول منتخب البرتغال استغلال المرتدات.

وكاد إينياكي ويليامز أن يسجل تعادلا قاتلا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدلا من الضائع بعدما حاول استغلال إنزال الحارس للكرة على أرض الملعب دون ملاحظته، لكنه سقط أرضا وسدد كرة ضعيفة، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال الـ 15 في تاريخ مشاركتها بكأس العالم.