للمرة الثانية.. كيروش ينفجر في وجه الصحافة: لماذا لا تسألي ساوثجيت؟

للمرة الثانية، انفجر البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران في وجه الصحافة، تحديدا صحفية هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي قبل مباراة ويلز غدا -الجمعة- ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ووجهت شيماء خليل مراسلة "بي بي سي" السؤال للمهاجم مهدي تريمي عن الاحتجاجات القائمة في إيران الآن، وهي الأسئلة التي يرفض تريمي الإجابة عنها في الوقت الراهن.

بعد المؤتمر الصحفي، ذهب كيروش لمواجهة الصحفية قائلا لها: "أسألك شيئا واحدا الآن: لماذا لا تسألي المدربين الآخرين عن ثقافات أخرى؟ هذا فقط سيكون عادلا".

وأوضح "لماذا لا تسألي (جاريث) ساوثجيت (مدرب إنجلترا): ما رأيك بموقف إنجلترا والولايات المتحدة حين غادروا أفغانستان وتخلوا عن النساء"؟

ودافعت الصحفية عن حقها في إلقاء الأسئلة، فيما غادر كيروش الغرفة مباشرة.

Carlos Queiroz confronts a BBC journalist after the Iranian team press conference for asking questions about the protests in Iran @itvnews pic.twitter.com/WtggqjL7xZ — Natasha Tierney (@NatashaTierney) November 24, 2022

وسبق لكيروش الصدام مع أحد الصحفيين قبل المباراة الأولى أمام إنجلترا بسبب أحد الأسئلة المشابهة، حيث قال له: "كم ستدفع لي لأجيب هذا السؤال؟ تحدث مع رئيسك وعد لي بالإجابة. فكر بما حدث في بلادك مع المهاجرين".

وخسر منتخب إيران أمام إنجلترا بستة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل منتخبي ويلز والولايات المتحدة الأمريكية بهدف لكل فريق.

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