تشكيل البرازيل - السامبا بالقوة الضاربة أمام صربيا

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو البرازيل بالهدف في مرمى بوليفيا

أعلن تيتي مدرب منتخب البرازيل تشكيل فريقه لمواجهة صربيا في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

ويتواجد منتخب البرازيل مع صربيا وسويسرا والكاميرون في المجموعة السابعة.

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وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: ألبيسون بيكر

خط الدفاع: أليكس ساندرو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو

خط الوسط: كاسيميرو - لوكاس باكيتا

أمامهما: فينيسيوس جونيور - نيمار - رافينيا

خط الهجوم: ريتشارلسون

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يذكر أن منتخب سويسرا فاز في المباراة الأخرى للمجموعة على الكاميرون بهدف دون رد.

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