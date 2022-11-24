تشكيل البرازيل - السامبا بالقوة الضاربة أمام صربيا
الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 19:55
كتب : FilGoal
أعلن تيتي مدرب منتخب البرازيل تشكيل فريقه لمواجهة صربيا في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.
ويتواجد منتخب البرازيل مع صربيا وسويسرا والكاميرون في المجموعة السابعة.
اقرأ:كأس العالم - البرازيل.. لأن الكتابة عن السامبا ليست بهذه السهولة
وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:
حراسة المرمى: ألبيسون بيكر
خط الدفاع: أليكس ساندرو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو
خط الوسط: كاسيميرو - لوكاس باكيتا
أمامهما: فينيسيوس جونيور - نيمار - رافينيا
خط الهجوم: ريتشارلسون
اقرأ:كأس العالم - الصرع والصداع وخدعة قصة الشعر.. حكايات رونالدو الظاهرة
يذكر أن منتخب سويسرا فاز في المباراة الأخرى للمجموعة على الكاميرون بهدف دون رد.
نرشح لكم
مؤتمر ساوثجيت: يجب أن نركز على كرة القدم.. وهذا هو تعليقي على خسارة ألمانيا مؤتمر مدرب أمريكا: ساوثجيت لم يعد يرد عبر واتساب متحف كأس العالم – راية روجيه ميلا... شاهدة على رقصة تاريخية لاعب أمريكا عن مواجهة إنجلترا: لا يخيفني سوى العناكب تقرير: حكيمي يغيب عن مران المغرب قبل لقاء بلجيكا كرنفال في الجول – أسبوع جنوني.. رونالدو يكتب التاريخ ضد غانا في كأس العالم مباشر كأس العالم - البرازيل (0) (0) صربيا.. الحارس في الموعد تشكيل صربيا - ميتروفيتش يقود الهجوم على البرازيل