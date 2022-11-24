تشكيل البرازيل - السامبا بالقوة الضاربة أمام صربيا

أعلن تيتي مدرب منتخب البرازيل تشكيل فريقه لمواجهة صربيا في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

ويتواجد منتخب البرازيل مع صربيا وسويسرا والكاميرون في المجموعة السابعة.

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وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: ألبيسون بيكر

خط الدفاع: أليكس ساندرو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - دانيلو

خط الوسط: كاسيميرو - لوكاس باكيتا

أمامهما: فينيسيوس جونيور - نيمار - رافينيا

خط الهجوم: ريتشارلسون

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يذكر أن منتخب سويسرا فاز في المباراة الأخرى للمجموعة على الكاميرون بهدف دون رد.