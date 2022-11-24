مؤتمر بيل: لسنا سعداء بمنع الشارة.. ونداء إلى كل المعلمين في ويلز

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

ويلز - أمريكا - جاريث بيل

تحدث جاريث بيل نجم منتخب ويلز عن مواجهة إيران المقبلة في كأس العالم 2022 في قطر، فيما يخص منع ارتداء شارة One Love التي يعاقب عليها بالبطاقة الصفراء.

جاريث بيل

النادي : لوس أنجلوس

ويلز
قطر 2022

وقال بيل في المؤتمر الصحفي: "لم نكن سعداء كثيرا بشأن عدم ارتداء الشارة".

وأضاف "بالتأكيد نحن ندعم الحملة، ولكننا هنا للعب كرة القدم في الوقت ذاته".

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وأوضح "عدم ارتداء الشارة لا يعني أننا لا ندعم الحملة، ونحن جميعا مع خلق الوعي".

ويلعب منتخب ويلز ضد إيران غدا -الجمعة- على استاد أحمد بن علي في الساعة 12 ظهرا.

هذا الموعد يوافق العاشرة صباحا في ويلز، توقيت الدراسة بطبيعة الحال، وهو ما علق عليه اللاعب قائلا: "إذا كنت واحدا من المعلمين، سأسمح للتلاميذ بمشاهدة المباراة".

وأضاف "إنها لحظة تاريخية لويلز بالتواجد في كأس العالم. إنه درس مصغر في التاريخ".

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وعن فرصته ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة بقميص ويلز في التاريخ قال: "لم أكن أفكر بذلك للأمانة. أركز فقط على المباراة، ولكن على المستوى الشخصي هذا إنجاز عظيم، وشرف لي أن أمثل بلادي بهذا الكم من المباريات".

واختتم "ولكن الأهم هو محاولة الفوز بالمباراة، ونتمنى أن ننجح في ذلك حتى يصبح الأمر أكثر تميزا".

ويتساوى جاريث بيل مع كريس جونتر بـ 109 مباراة لكل منهما، ويتواجد الأخير على مقاعد البدلاء، ما يعني أن بيل سيحطم الرقم أمام إيران وينفرد بالصدارة.

وبدأ بيل مسيرته الدولية عام 2006، وسجل 41 هدفا جعلوه الهداف التاريخي للبلاد.

تعرف على معلومات عن جاريث بيل وبقية مدربي ولاعبي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

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