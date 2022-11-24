مؤتمر مدرب ويلز: ننتظر رد فعل إيران بعد السداسية.. وهذه حقيقة غياب بيل

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 19:32

كتب : FilGoal

روب بيدج مدرب ويلز

تحدث روب بيدج مدرب منتخب ويلز قبل مواجهة إيران في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال بيدج عن عودة لاعب الوسط جو ألين إلى الصفوف: "لدينا بعض الأجساد المتعبة، والبعض تعرض للشد العضلي".

وأضاف "جو ألين لائق ويتطلع للعب. لدينا قرار لنتخذه، وسيكون الأفضل للفريق".

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وعن مواجهة إيران قال المدرب: "بالتأكيد سيريد منتخب إيران إظهار ردة فعل".

وتابع "لقد نظروا إلى جدول المباريات وحددوا من أين يمكن للنقاط أن تأتي".

وأوضح "الفريقان يرغبان في الفوز، لذلك يجب أن نجعلها مباراة ممتعة".

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وخسر منتخب إيران أمام إنجلترا بستة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل منتخب ويلز مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف لكل فريق.

وعن إمكانية غياب جاريث بيل أو تواجده على مقاعد البدلاء في المباراة المقبلة قال بيدج: "حظا طيبا في عدم اختياره. سيكون جاهزا حين يأتي وقت المباراة".

ويلعب منتخب ويلز ضد إيران غدا -الجمعة- على استاد أحمد بن علي في الساعة 12 ظهرا.

تعرف على معلومات عن روب بيدج وبقية مدربي ولاعبي كأس العالم عبر كرنفال في الجول.

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