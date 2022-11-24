اليابان تحقق نبوءة كابتن ماجد بعد 40 عاما في كأس العالم

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

احتفالات فريق اليابان أمام ألمانيا

حقق منتخب اليابان إحدى كبرى مفاجآت كأس العالم 2022 بعدما قلب الطاولة على ألمانيا وفاز بهدفين لهدف.

والتقى المنتخبان أمس الأربعاء في خليفة الدولي في أولى جولات كأس العالم ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ذلك الانتصار حقق نبوءة المسلسل الكارتوني الشهير كابتن ماجد قبل 40 عاما.

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فما هي القصة؟

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اليابان ألمانيا كأس العالم
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