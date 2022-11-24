انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 19:16

كتب : FilGoal

الأهلي أمام الاتحاد - نهائي دوري المرتبط - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد في إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال.

وتغلب الاتحاد على الأهلي في الذهاب بنتيجة 88-76 ليعوض خسارة المرتبط.

وفاز مرتبط الأهلي قبل قليل على الاتحاد بنتيجة 70-62.

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ويتوج الفائز من هذه المباراة بلقب دوري المرتبط.

وكان الأهلي قد توج باللقب في آخر نسختين، بينما الاتحاد حصد لقبه الأخير في موسم 2019 - 2020.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 64-59

الفارق نقطة واحدة، 61-59

وقت مستقطع

الأهلي يتقدم 61-58

تقنية الفيديو تتدخل بسبب خطأ على الاتحاد

الفارق نقطة واحدة، 59-58 للأهلي

الفارق يتقلص 59-56

الأهلي يتقدم 59-53

الفارق يتقلص 57-53

الأهلي يتقدم 57-51

الفارق نقطة واحدة، 52-21 لصالح الأهلي

52-47 لصالح الأهلي

الأهلي يتقدم 49-43 مع نهاية الفترة الثالثة

الأهلي يتقدم 46-41

الأهلي يتقدم 46-39

التعادل 39-39

الأهلي يتقدم 39-37

الاتحاد يقلص الفارق 37-35

الأهلي يتقدم 37-31

بداية الفترة الثالثة

نهاية الشوط الأول 35-26

الاتحاد يقلص الفارق 32-26

الأهلي يتقدم 32-24

الأهلي يتقدم 30-24

الاتحاد يقلص الفارق 28-22

الأهلي يتقدم 28-18

الفارق يتقلص 25-18

الأهلي يتقدم 23-14

الفارق يتسع مجددا 20-12

الأهلي يتقدم 17-12

الفارق يتقلص، 17-9 للأهلي

الأهلي يتقدم 17-4

الأهلي يوسع الفارق 10-4

الأهلي يتقدم 7-4

ق5: التعادل 4-4

ق4: الأهلي يقلص الفارق 4-2

ق3: الاتحاد يتقدم 4-0

بداية المباراة

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