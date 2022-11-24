كرنفال كأس العالم - فالفيردي.. ثاني أفضل لاعب أصبح الأفضل

تألق فيدريكو فالفيردي في تعادل أوروجواي وكوريا الجنوبية في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

اللاعب الذي حصد الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في كأس العالم للناشئين 2017 شارك لأول مرة رفقة منتخب بلاده الأول في المونديال.

وحصد فالفيردي جائزة رجل مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة الثامنة والأخيرة.

من هم فالفيردي؟

صاحب الـ24 عاما ولد في مونتيفيديو وهو الابن الثاني في العائلة.

بعمر الثالثة ظهرت رغبته الشديدة في لعب كرة القدم وسجلته أسرته في أكاديمية صغيرة في العاصمة، وبدأ باللعب بعمر الخامسة مع الأطفال الذين يبلغون السادسة فيما فوق.

وفي 2008 حظى بفرصة خوض الاختبار في بنيارول وخاض التجربة رفقة والدته، فجذب الأنظار بسبب سرعته وانضم للفريق.

في 2015 لعب رفقة قدوته دييجو فورلان في بنيارول وحصدا سويا لقب الدوري الأوروجوياني.

بعد عام انتقل لصفوف ريال مدريد للشباب.

تعرف على قصة حياة فالفيردي و25 من زملائه عبر كرنفال في الجول.

وجاءت أرقام فالفيردي في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 90 دقيقة.

التسديد على المرمى: 3.

صناعة الفرق المحققة: 2.

عدد اللمسات: 80.

دقة التمرير: 89%.

العرضيات الناجحة: 1 من 3.

الالتحمات الأرضية الناجحة: 2 من 4.

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