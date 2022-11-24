مؤتمر مدرب الإكوادور: ليس لدينا ما نخسره أمام هولندا.. وهذا مصير فالنسيا

تحدث جوستافو ألفارو المدير الفني لمنتخب الإكوادور عن مواجهة هولندا وإصابة مهاجمه إينير فالنسيا خلال منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال ألفارو في المؤتمر الصحفي: "المباراة تضعنا في موقف لدينا كل شيء نكسبه منه، وليس لدينا ما نخسره".

وأضاف "لا أحد يعلم ما سيحدث، ولكني أملك الثقة الكاملة فيما أظهره فريقي".

ويواجه ألفارو مخاوف منتخب الإكوادور بشأن إصابة نجمه إينير فالنسيا، الذي أصيب في الكاحل بعد تسجيله لهدفي الفريق الوحيدين حتى الآن في المونديال.

ولم يتمكن مهاجم فنربخشة التركي البالغ من العمر 33 عاما من استكمال المران، ليبقى القرار رهن اللحظات الأخيرة.

وقال عنه ألفارو: "إنه بقوة الجميع، ولكننا سنرى ما سيحدث بشأنه".

وأوضح "الفحوصات تظهر أنه لا يعاني إصابة قوية، وإذا كان الأمر يتوقف عليه سيلعب دائما حين نحتاجه".

وتابع "أتمنى أن يستجيب بشكل جيد للعلاج ويلعب المباراة منذ بدايتها".

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وعن مواجهة هولندا قال مدرب الإكوادور: "إنه فريق منظم يملك العديد من اللاعبين الموهوبين القادرين على حسم مباريات بمفردهم".

واختتم "حين تلعب أمام فريق كبير كهذا يجب أن تكون في أفضل أحوالك بدنيا وذهنيا".

وفاز منتخب الإكوادور بمباراة الافتتاح على حساب البلد المضيف قطر بهدفين دون رد.

وفيما تغلب منتخب هولندا على السنغال بنفس النتيجة.

ويلعب منتخبي هولندا والإكوادور غدا -الجمعة- في السادسة مساء على استاد خليفة الدولي.

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