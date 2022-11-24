الدرجة الثانية – بترول أسيوط يعود لصدارة مجموعة الصعيد

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 18:41

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية

عاد بترول أسيوط لصدارة مجموعة الصعيد عقب الفوز اليوم الخميس خارج ملعبه على كيما أسوان برباعية دون رد في الجولة السابعة من دوري الدرجة الثانية.

سجل أهداف المباراة مصطفى صدفة "هدفين"، وهدف لكل من صلاح "لا لا" ووليد عطية.

وتعادل لا فيينا مع الجونة إيجابيا بهدفين لكل منهما، سجل للأخير نور السيد من ركلة جزاء وأحمد ترك.

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فيما سجل هدفا لا فيينا أوين ورجب مارو.

وانتصر مصر للمقاصة على شبان قناة بثلاثية لهدف، وسجل للأوال عبد الرحمن زين وهدفين لأحمد سوداني.

فيما سجل هدف شبان قنا إسلام عادل.

وانتصر الألومنيوم على طامية بثلاثة أهداف لهدف، سجل للأول إسلام رمضان وأحمد علي "هدفين".

فيما سجل لطامية أحمد كريسبو.

وتعادل المدينة المنورة مع الفيوم بهدف لكل فريق، سجل للاول علي بابا وتعادل للفيوم سامح عاطف.

وخسر أسمنت أسيوط من تليفونات بني سويف بهدف دون رد.

وتقام غدا الجمعة باقي مباريات المجموعة بمواجه ديروط مع ملوي، والمنيا مع النصر للتعدين.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

كل الفرق خاضت 7 مباريات عدا بعضهم وسيُذكر بجانبهم عدد المواجهات التي خاضوها.

1-بترول أسيوط 17 نقطة

2- الجونة 17 نقطة

3- لا فيينا 16 نقطة

4- مصر للمقاصة 15 نقطة

5- النصر للتعدين 13 نقطة (خاض 6 مباريات)

6- شبان قنا 8 نقاط (خاض 6 مباريات)

7- الفيوم 8 نقاط

8- كيما أسوان 8 نقاط

9- أسمنت أسيوط 7 نقاط

10- مركز شباب طامية 7 نقاط

11- نادي ملوي 6 نقاط (خاض 6 مباريات)

12- الألومنيوم 5 نقاط

13- ديروط 5 نقاط (خاض 6 مباريات)

14- تليفونات بني سويف 5 نقاط

15- المنيا 3 نقاط (خاض 5 مباريات)

16- المدينة المنورة نقطتان

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