"الأكثر لمسا للكرة".. فالفيردي رجل مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية

للمرة الثانية.. كيروش ينفجر في وجه الصحافة: لماذا لا تسألي ساوثجيت؟

تشكيل البرازيل - السامبا بالقوة الضاربة أمام صربيا

مؤتمر بيل: لسنا سعداء بمنع الشارة.. ونداء إلى كل المعلمين في ويلز