"الأكثر لمسا للكرة".. فالفيردي رجل مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

فالفيردي

حصد فيريدريكو فالفيردي جائزة رجل مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وشارك فالفيردي أساسيا في تعادل أوروجواي وكوريا الجنوبية سلبيا ضمن منافسات المجموعة الثامنة والأخيرة.

ويلعب منتخب أوروجواي بجوار كل من البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

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وجاءت أرقام فالفيردي في المباراة كالآتي:

عدد الدقائق: 90 دقيقة.

التسديد على المرمى: 3.

صناعة الفرق المحققة: 2.

عدد اللمسات: 80.

دقة التمرير: 89%.

العرضيات الناجحة: 1 من 3.

الالتحمات الأرضية الناجحة: 2 من 4.

كأس العالم أوروجواي كوريا الجنوبية فالفيردي
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