ألفيش ينتقد مبابي: عليه أن يدرك أن شركائه في هجوم سان جيرمان أكثر تميزا منه

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

داني ألفيش

انتقد داني ألفيش لاعب منتخب البرازيل نظيره الفرنسي وزميله السابق في باريس سان جيرمان كيليان مبابي بسبب أقرانه في هجوم الفريق الفرنسي ليونيل ميسي ونيمار.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

داني ألفيش

النادي : بوماس أونام

وتحدث ألفيش لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية قائلا: "يجب أن يعرف اللاعب الكبير ويفهم من يلعب معه، يثري زملائه بإمكانياته".

وشدد "مبابي ظاهرة لكنه لم يفهم حتى الآن أن شركائه في الهجوم أكثر تميزا منه".

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وواصل "نيمار وميسي فريدان، الثنائي يرى أشياء لا يستطيع أي شخص آخر القيام بها، عليك أن تكون ذكيا لتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات الثنائي".

وأكمل اللاعب البرازيلي "نيما وميسي اثنين من عباقرة كرة القدم، أعتقد أنه يمكنني لعب الكرة جيد، لكن عندما لعبت مع ليو كنت أمرر له الكرة والأمر ذاته مع نيمار".

وأتم "إن تبادل مبابي التمريرات مع هذين الاثنين فسوف يسجل 150 هدفا".

وسبق وأن تزامل ألفيش مع مبابي في سان جيرمان وصنع له خمسة أهداف.

ألفيش مبابي نيمار ميسي سان جيرمان
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