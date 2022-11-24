المخاوف تعود مجددا.. كومان ينسحب من تدريبات فرنسا

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

فرنسا وأستراليا - كأس العالم 2022

لم يكمل كينجسلي كومان تدريب اليوم الخميس مع منتخب فرنسا استعدادا لمواجهة الدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

وفاز منتخب فرنسا في المباراة الأولى على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

واكتفى كومان بالإحماء فقط ليخرج إلى غرفة خلع الملابس بعدها بسبب ألم في الورك.

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وفضل الجهاز الفني الحفاظ على اللاعب تجنبا لزيادة الإصابة في انتظار مزيد من الفحوصات.

وكان كريم بنزيمة فد تعرض للإصابة قبل بداية البطولة وقرر ديشامب عدم استعداء لاعب بديل له.

ثم تعرض لوكاس هيرنانديز لإصابة في كرة هدف منتخب أستراليا في شباك منتخب فرنسا ليضطر لمغادرة الملعب ومشاركة شقيقه ثيو بدلا منه.

وبذلك تقصلت قائمة منتخب فرنسا إلى 24 لاعبا فقط.

وانضم اللاعبان لقائمة طويلة من اللاعبين المهمين الذين ابتعدوا عن المشاركة مع فرنسا في كأس العالم 2022 وهم بول بوجبا ونجولو كانتي وكريستوفر نكونكو وبريسنل كيمبيمبي ومايك ماينان وكورينتين توليسو.

ويلعب منتخب فرنسا مع الدنمارك 26 نوفمبر الجاري على ملعب 974.

منتخب فرنسا كينجسلي كومان كأس العالم قطر 2022
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