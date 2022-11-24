هازارد عن احتجاج لاعبي ألمانيا: كان من الأفضل أن يفوزوا

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

إدين هازارد - بلجيكا - كندا

انتقد إدين هازارد لاعب منتخب بلجيكا تصرف منتخب ألمانيا الاحتجاجي قبل مباراة الأخير مع اليابان في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال هازارد في تصريحاته لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية: "كان من الأفضل ألا يفعلوها وأن يفوزوا بدلا من ذلك".

وأضاف "نحن هنا لنلعب كرة القدم. أنا لست هنا لأجل رسالة سياسية".

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وأوضح "هناك أشخاص آخرون منوط بهم ذلك. نريد التركيز على كرة القدم".

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واحتج المنتخب الألماني على عدم السماح لقائده بالمشاركة في حملة One Love، إذ وقف لاعبوه ووضعوا أيديهم على أفواههم.

وخسر المانشافت المباراة أمام اليابان بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

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المجموعة ذاتها شهدت انتصار عريض لمنتخب إسبانيا على كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر فاز منتخب بلجيكا بمباراته الأولى على كندا بهدف دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

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ويلعب منتخب ألمانيا مباراته المقبلة ضد إسبانيا يوم الأحد 27 نوفمبر في التاسعة مساء على استاد البيت.

فيما يلعب منتخب بلجيكا في اليوم ذاته أمام المغرب في الثالثة عصرا على استاد الثمامة.

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