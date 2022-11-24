فالفيردي: منزعج وغاضب.. نحتاج إلى استغلال الفرص

أعرب فريدريكو فالفيردي لاعب أوروجواي عن شعوره بعد التعادل أمام كوريا الجنوبية في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتعادل أوروجواي سلبيا مع كوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022.

وقال فالفيردي في تصريحات عقب المباراة: "أنا حزين ومنزعج وغاضب، لو قدّمنا أكثر بعض الشيء لخرجنا بالنقاط الثلاث، لكن لا بأس علينا أن نركز الآن على المباراة الثانية".

وأضاف "منافسنا أغلق المساحات أمامنا في العمق، ولذلك اضطررنا إلى فتح الملعب وإرسال كرات عرضية، وأن نرسل كرات طولية أمام في المساحة خلف ظهر المدافعين".

وتابع "خلقنا فرصًا عديدة، كان يجب أن تكون أكثر لو أردنا تحقيق ما استهدفناه، يجب أن نواصل التطور كفريق".

وأوضح "البرتغال ليست في مستوى جيد؟ يجب أن نركز على أنفسنا، وأن نلعب بكثير من التضحية والرغبة، نحتاج فقط إلى استغلال الفرص".

وتقاسم المنتخبان نقاط المباراة، ويتحدد شكل المجموعة بعد مباراة البرتغال وغانا مساء اليوم الخميس.

المواجهة بين الفريقين هي الثالثة تاريخيًا في كأس العالم، وللمرة الأولى لا تفوز أوروجواي، إذ انتصرت بهدف قاتل في 1990، وتفوقت 2-1 بثنائية لويس سواريز في 2010.

وعادت عقدة المباريات الافتتاحية لمطاردة أوروجواي، إذ لم تفز إلا بمباراة واحدة منذ 1970 وكانت ضد مصر في النسخة الماضية.

فيما فشلت كوريا الجنوبية في الفوز بمباراتين متتاليتين في كأس العالم، شيء لم تنجح في تحقيقه سابقًا إلا مرة وحيدة في 2002 واحتاجت في المباراة الثانية إلى وقتٍ إضافي أمام إيطاليا.