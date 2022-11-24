كرنفال كأس العالم - "الوقت لا ينتظر".. كيم مين جاي صمام أمان كوريا

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 17:16

كتب : FilGoal

كيم مين جاي - منتخب كوريا

لم تكن مباراة أوروجواي هي المرة الأولى التي يلفت فيها كيم مين جاي الأنظار بتألقه في المواقف الدفاعية.

ابن الـ26 عاما انتقل لنابولي قادما من فنربخشة التركي ليتألق مع البارتينوبي ويكون أحد العناصر الأساسية المساهمة في صدارة الدوري.

20 مباراة لعبها مع نابولي هذا الموسم، خرج فيها الفريق بشباك نظيفة في ثماني مباريات مع تسجيله لهدفين.

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ولكن من هو كيم مين جاي؟

Man Utd plot transfer for Kim Min-jae but cannot trigger £44m release clause in Napoli defender's contract in January | The Sun

يُلقَب بـ "الوحش"، ضمه نابولي لتعويض رحيل كاليدو كوليبالي، وقد كان عى قدر التوقعات، فحصد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر.

طوله الفارع يساعده على الفوز بالصراعات الهوائية، كما يتميز بالكرات الطولية في بناء الهجمة.

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فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الكوري 2017، وسجل هدفين في كأس آسيا 2019.

غاب عن كأس العالم 2018 بسبب الإصابة، ويدخل 2022 في أفضل مستوياته.

يمتلك وشمًا على ذراعه الأيسر بعبارة "الوقت لا ينتظر".

ماذا قدم أمام أوروجواي؟

الدقائق: 90

الفوز بالثنائيات الهوائية: 3

التدخلات الدفاعية الصحيحة: 3

التمريرات الصحيحة: 44 من أصل 51 بدقة تمرير 86%

الكرات الطولية الصحيحة: 6

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