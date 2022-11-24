تشكيل غانا – إينياكي ويليامز و"البروفيسور" أساسيان ضد البرتغال

تشكيل البرتغال - رونالدو أساسي أمام غانا.. وثلاثية مختلفة في الوسط

مؤتمر سانتوس: لم نناقش أزمة رونالدو.. ونحترم غانا

ساليسو يسجل في فوز غانا على سويسرا وديا بختام الاستعدادات لـ كأس العالم