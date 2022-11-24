تشكيل غانا – إينياكي ويليامز و"البروفيسور" أساسيان ضد البرتغال
الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 17:10
كتب : FilGoal
يقود إينياكي ويليامز في تشكيل غانا لمواجهة البرتغال لحساب المجموعة الثامنة من كأس العالم 2022.
وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في أولى لقاءات المجموعة.
وينضم في التشكيل أيضا دينيس أودوي المُلقب بـ "البروفيسور"، رفقة القائد أندري أيوه لاعب السد القطري.
وجاء تشكيل غانا:
حراسة المرمى: لورانس أتي
الدفاع: عبد الرحمن بابا – أليكساندر دجيكو - محمد ساليسو – دانييل أمارتي – أليدو سيدو
الوسط: أندري أيوه - توماس بارتي – ساليس عبد الصمد – محمد قدوس
الهجوم: إينياكي ويليامز
تعرف أكثر على لاعبي غانا في كأس العالم 2022 من خلال كرنفال في الجول.
وعلى دكة البدلاء يتواجد: إبراهيم دانلاد – عبد المناف نور الدين – جودوين منساه – جوسيف إيدو – دينيس أودي – طارق لامبتي – عثمان بوكاري – دانيل كوفي – كمال الدين سليمانا – جوردان أيوه – دانييل أفريي – كمال سواح – أنتوني سيمينيو.
ويشارك منتخب غانا في كأس العالم 2022 للمرة الرابعة في تاريخه.