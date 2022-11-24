مران الزمالك – جلسة أجواش.. ونداي وعبد الغني يواصلان التأهيل

عقد روي أجواش المدرب العام لنادي الزمالك جلسة بين الجهاز الفني للفريق واللاعبين من أجل الحديث عن مباراة المصري المقبلة في كأس مصر.

ويتولى أجواش قيادة الزمالك أمام المصري بعد سفر جيسوالدو فيريرا مدرب الفريق نظرا لوفاة نجل زوجته في حادث سير في تركيا.

وشدد روي أجواش في جلسته مع اللاعبين على أهمية تنفيذ تعليمات الجهاز الفني وضرورة التركيز على استغلال الفرص في اللقاء المقبل لعدم الدخول في أي حسابات فنية معقدة.

في المقابل واصل إبراهيما نداي ومحمد عبد الغني ثنائي الفريق برنامجهما التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للفريق.

ويؤدي الثنائي تدريبات خاصة تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل كمرحلة أخيرة التأهيلي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويعاني نداي من إصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما يعاني عبد الغني من الإصابة في العضلة الأمامية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.