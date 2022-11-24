مؤتمر لاعب الإكوادور: لا نشعر بالهدوء قبل مواجهة هولندا.. وألفارو جوستافو وحدنا

شدد سيباس مينديز لاعب منتخب الإكوادور على صعوبة مواجهة منتخب بلاده ضد هولندا.

ويلعب منتخب هولندا ضد الإكوادور غدا الجمعة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وقال مينديز في المؤتمر الصحفي: "لا نشعر بالهدوء قبل مواجهة هولندا. إذا قلت إننا هادئون فسأكون كاذبا. كان من المهم تحقيق الفوز في الظهور الأول وحصلنا على رسالة بضرورة القتال واللعب بأفضل طريقة ممكنة مع احترامي لمنتخب قطر".

وأضاف " منذ وصول المدرب (ألفارو جوستافو) كان دائما يضع المجموعة في المقدمة. كان من المهم أن نعرف أننا عائلة. لقد فعلنا ذلك في التصفيات. لقد وحدنا جميعا".

وعن مواجهة منتخب هولندا "من المهم أن نعرف أن لديهم لاعبين جيدين في خط الوسط. لدينا أسلحتنا ومن خلال التخطيط الجيد يمكننا مواجهة نقاط قوتهم. إنهم يعرفون أن لدينا لاعبين جيدين مثل مويسيس (كايسيدو). نأمل أن نكون دائما على مستوى المهمة وأن نقدم الدعم للفريق".

وحقق منتخب الإكوادور الفوز على قطر بهدفين دون رد ضمن افتتاح كأس العالم 2022 باستاد البيت.

فيما تغلب منتخب هولندا على السنغال بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الافتتاحية من كأس العالم.

ويلعب منتخب هولندا ضد الإكوادور في السادسة من مساء غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة الأولى متساويا مع الإكوادو برصيد 3 نقاط يليهما قطر والسنغال بصفر من النقاط.