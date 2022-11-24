مؤتمر لاعب الإكوادور: لا نشعر بالهدوء قبل مواجهة هولندا.. وألفارو جوستافو وحدنا

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 16:28

كتب : FilGoal

قطر - الإكوادور

شدد سيباس مينديز لاعب منتخب الإكوادور على صعوبة مواجهة منتخب بلاده ضد هولندا.

ويلعب منتخب هولندا ضد الإكوادور غدا الجمعة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وقال مينديز في المؤتمر الصحفي: "لا نشعر بالهدوء قبل مواجهة هولندا. إذا قلت إننا هادئون فسأكون كاذبا. كان من المهم تحقيق الفوز في الظهور الأول وحصلنا على رسالة بضرورة القتال واللعب بأفضل طريقة ممكنة مع احترامي لمنتخب قطر".

أخبار متعلقة:
اسكواش - تأهل ثنائي مصري إلى نصف نهائي ماليزيا المفتوحة مؤتمر دومفريس: لست راضيا عن أدائي أمام السنغال وكنت مستهترا.. والظروف المناخية رائعة اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية مورينيو: فوز اليابان على ألمانيا ليس مفاجأة كبيرة

وأضاف " منذ وصول المدرب (ألفارو جوستافو) كان دائما يضع المجموعة في المقدمة. كان من المهم أن نعرف أننا عائلة. لقد فعلنا ذلك في التصفيات. لقد وحدنا جميعا".

وعن مواجهة منتخب هولندا "من المهم أن نعرف أن لديهم لاعبين جيدين في خط الوسط. لدينا أسلحتنا ومن خلال التخطيط الجيد يمكننا مواجهة نقاط قوتهم. إنهم يعرفون أن لدينا لاعبين جيدين مثل مويسيس (كايسيدو). نأمل أن نكون دائما على مستوى المهمة وأن نقدم الدعم للفريق".

وحقق منتخب الإكوادور الفوز على قطر بهدفين دون رد ضمن افتتاح كأس العالم 2022 باستاد البيت.

فيما تغلب منتخب هولندا على السنغال بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الافتتاحية من كأس العالم.

ويلعب منتخب هولندا ضد الإكوادور في السادسة من مساء غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة الأولى متساويا مع الإكوادو برصيد 3 نقاط يليهما قطر والسنغال بصفر من النقاط.

منتخب الإكوادور منتخب هولندا كأس العالم 2022
نرشح لكم
تشكيل البرتغال - رونالدو أساسي أمام غانا.. وثلاثية مختلفة في الوسط مؤتمر دومفريس: لست راضيا عن أدائي أمام السنغال وكنت مستهترا.. والظروف المناخية رائعة مورينيو: فوز اليابان على ألمانيا ليس مفاجأة كبيرة مؤتمر فان خال: تقليد ألمانيا؟ صرفنا النظر وتركيزنا في الكرة.. والإكوادور أقوى من السنغال كرنفال كأس العالم - يان سومر "ملك ضربات الجزاء" رجل مباراة سويسرا والكاميرون فابينيو: فرنسا المرشح الأكبر للتتويج بـ كأس العالم مؤتمر كوليبالي: لا يمكننا لوم ميندي أو الحكام.. وماني يتواصل معنا دائما انتهت في كأس العالم - أوروجواي (0) - (0) كوريا الجنوبية.. نقطة لكل فريق
أخر الأخبار
تشكيل البرتغال - رونالدو أساسي أمام غانا.. وثلاثية مختلفة في الوسط 3 دقيقة | قطر 2022
مران الزمالك – جلسة أجواش.. ونداي وعبد الغني يواصلان التأهيل 6 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر لاعب الإكوادور: لا نشعر بالهدوء قبل مواجهة هولندا.. وألفارو جوستافو وحدنا 32 دقيقة | قطر 2022
اسكواش - تأهل ثنائي مصري إلى نصف نهائي ماليزيا المفتوحة 34 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر دومفريس: لست راضيا عن أدائي أمام السنغال وكنت مستهترا.. والظروف المناخية رائعة 52 دقيقة | قطر 2022
اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية ساعة | الكرة المصرية
مورينيو: فوز اليابان على ألمانيا ليس مفاجأة كبيرة ساعة | قطر 2022
مؤتمر فان خال: تقليد ألمانيا؟ صرفنا النظر وتركيزنا في الكرة.. والإكوادور أقوى من السنغال ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 4 ثُريا على حق