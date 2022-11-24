اسكواش - تأهل ثنائي مصري إلى نصف نهائي ماليزيا المفتوحة

تأهل الثنائي المصري طارق مؤمن ومازن هشام إلى نصف نهائي بطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش.

وتغلب طارق مؤمن على أدين إدراكي لاعب ماليزيا بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما مازن هشام لاعب وادي دجلة فنجح في تحقيق الفوز على الإنجليزي باتريك روني بنفس النتيجة.

بينما خسر مروان الشوربجي بنتيجة 1-3 أمام السويسري نيكولاس مولر.

وتقام منافسات نصف النهائي غدا الجمعة.

ويلعب مازن هشام أمام جويل ماكين لاعب ويلز في الساعة 1:45 ظهرا.

أما طارق مؤمن فيواجه السويسري نيكولاس مولر في الثالثة والربع عصرا.