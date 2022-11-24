مؤتمر دومفريس: لست راضيا عن أدائي أمام السنغال وكنت مستهترا.. والظروف المناخية رائعة

أعرب دينزل دومفريس لاعب هولندا عن عدم رضاه بمستواه في مباراة السنغال رغم تحقيق الفوز.

دينزل دومفريز النادي : إنتر هولندا

وتغلب منتخب هولندا على السنغال بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الافتتاحية من كأس العالم.

وقال دومفريس في المؤتمر الصحفي: "اتفق مع ما قاله المدير الفني، الإكوادور خصم صعب ورأينا ذلك في المباراة الافتتاحية أمام قطر ويلعبون بطريقة تعتمد على القوة البدنية".

وأضاف "أرى أنه من جانب اللياقة البدنية والقوة الجسدية، فهناك اختلاف بين مواجهة الفرق الأوروبية وغيرها، وتعلمنا من مباراة السنغال أن نكون أكثر دقة في التمريرات".

وشدد دومفريس "الظروف المناخية رائعة هنا ومنذ قدومنا نعمل على التأقلم على ذلك الطقس وهو ما حدث".

وبالحديث عن الافتتاح قال:"نتيجتنا أمام السنغال كانت جيدة ولكن لم أكن راضيا عن أدائي".

وأوضح "أرى أنني كنت مستهترا في لعب الكرة ومضى الكثير من الوقت لتحقيق الفوز ولكن أعلى ما عليّ تنفيذه".

وشدد "استقبالنا للعمال المهاجرين كانت ليلة رائعة جدا وخلال الأسبوعين الماضيين أصدرنا بيانات، ولكن الآن علينا التركيز على كرة القدم".

واختتم دومفريس تصريحاته "فان خال يمنحنا الكثير من التعليمات للاستعداد لكل ما يواجهنا، ويجعلنا دائما مستعدين ويقظين وأرى أن ذلك ينعكس على روح الفريق".

ويلعب منتخب هولندا ضد الإكوادور في السادسة من مساء غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وكان منتخب هولندا قد تغلب على السنغال في الافتتاح بهدفين دون مقابل، وبنفس النتيجة فازت الإكوادور على قطر.