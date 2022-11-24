اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 15:54

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أقال الاتحاد المصري لكرة القدم أحد مسؤوليه بعد تورطه في واقعة غير أخلاقية.

وتلقى النائب العام المصري بلاغًا في حق أحد المسؤولين في اتحاد الكرة، وتحرّك الاتحاد على إثره وأقال المسؤول.

وأفاد اتحاد الكرة أن القرار قد تم اتخاذه اليوم الخميس، وذلك في بيانٍ مُرسل إلى الصحفيين.

اتحاد الكرة
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