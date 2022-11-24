اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية
الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 15:54
كتب : FilGoal
أقال الاتحاد المصري لكرة القدم أحد مسؤوليه بعد تورطه في واقعة غير أخلاقية.
وتلقى النائب العام المصري بلاغًا في حق أحد المسؤولين في اتحاد الكرة، وتحرّك الاتحاد على إثره وأقال المسؤول.
وأفاد اتحاد الكرة أن القرار قد تم اتخاذه اليوم الخميس، وذلك في بيانٍ مُرسل إلى الصحفيين.
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