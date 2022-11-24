مؤتمر فان خال: تقليد ألمانيا؟ صرفنا النظر وتركيزنا في الكرة.. والإكوادور أقوى من السنغال

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 15:44

كتب : FilGoal

فان جال

يرى لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا أن الإكوادور أقوى من السنغال في المجموعة.

ويلعب منتخب هولندا ضد الإكوادور في السادسة من مساء غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وكان منتخب هولندا قد تغلب على السنغال في الافتتاح بهدفين دون مقابل، وبنفس النتيجة فازت الإكوادور على قطر.

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وقال فان خال في المؤتمر الصحفي: "الإكوادور خصم منظم جدا أكثر حتى من السنغال، ولاعبوهم لديهم مكر أكبر وهو ما سيصعب المباراة علينا".

وأضاف "الأمر لا يتعلق فقط بجودة اللاعب ولكن المنافس كذلك وهو سبب اختياراتي للاعبين في المباريات".

وبسؤاله عن تقليد احتجاج ألمانيا أجاب "بالنسبة لنا تم صرف النظر عن أي أمور تتعلق بالسياسة بعد اجتماعنا مع العمال المهاجرين، لدينا فقط تركيز على كرة القدم ولا علاقة لنا بأمور أخرى".

وشدد "لقد تحدثنا من قبل عن مثل تلك الأمور وأعتقد أن ذلك يكفي وتركيزنا حاليا في كرة القدم".

وأوضح فان خال "أعتقد إذا استحوذنا على الكرة بالطريقة التي واجهنا بها السنغال، وإن لم نكن على ذلك المستوى لم نكن لنستطع تحقيق الفوز".

وعن أبرز التغييرات كشف "لا يمكنني الإجابة عن الأسئلة الخاصة بخطتي، يمكنني إجابتكم عقب نهاية المباراة وليس الآن، ولكن لعبنا مباريات ضد خصوم من أمريكا الجنوبية استعدادا لتلك المباراة ولن أكشف عن اللاعبين الذين سيخوضوا اللقاء".

وواصل المدير الفني لمنتخب هولندا "حللنا 15 لاعبا من الإكوادور وعدنا بالمباريات قبل 18 شهرا، وهم يتمتعون بالذكاء حتى عندما لا يتحول ذلك إلى فوز".

وشدد فان خال "أرى أن منتخب الإكوادور أقوى من السنغال".

أما عن الأجواء فكشف "لم أتوقع أن يكون الطقس هنا في قطر بتلك الصورة الرائعة، كنت أتوقع أن يكون أكثر حرارة ولكن الرطوبة أعلى بالتأكيد، بالإضافة إلى أن اللعب في المساء يكون الطقس جيد جدا".

واختتم فان خال تصريحاته "لم أشاهد الكثير من المباريات في كأس العالم، ولكن طالما خسر منتخبا الأرجنتين وألمانيا فهذا ربما يمنحنا أن من الأسهل الدفاع مقارنة بالهجوم".

كأس العالم قطر 2022 فان خال منتخب هولندا
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