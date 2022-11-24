كرنفال كأس العالم - يان سومر "ملك ضربات الجزاء" رجل مباراة سويسرا والكاميرون

تألق يان سومر حارس مرمى سويسرا خلال مواجهة منتخب الكاميرون في افتتاح مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم.

وواصل منتخب سويسرا سجله الرائع في المباريات الافتتاحية بكأس العالم بعد الفوز على الكاميرون بهدف دون مقابل في افتتاح مباريات المجموعة السابعة لكأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب سويسرا في المجموعة السابعة رفقة منتخبي الكاميرون وسويسرا كل من البرازيل وصربيا.

وظهر حارس بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بمستوى رائع قاد من خلاله منتخب بلاده لتحقيق الفوز على الكاميرون.

وتصدى سومر لـ 5 كرات من أصل 5 تسديدات خلال مواجهة الكاميرون بنسة نجاح 100% منحته جائزة رجل المباراة.

صاحب الـ33 عاما خاض المباراة رقم 78 مع منتخب سويسرا وتلقت شباكه 71 هدفا وحافظ عليها في 31 مرة.

ولعب سومر 5 مباريات في تاريخ كأس العالم تلقت شباكه 5 أهداف وحافظ عليها في مباراة وحيدة.

وتعد مباراة الكاميرون أول يحافظ خلالها سومر على نظافة شباكه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

تعرّف على قصة حياة سومر و25 من زملائه الآخرين عبر كرنفال في الجول .

ملك ضربات الجزاء

يشارك سومر للمرة الثالثة في كأس العالم، في الأول اكتفى بملازمة دكة البدلاء، وفي الثاني خاض كافة الدقائق الممكنة وفي الثالثة يطمح لكتابة التاريخ.

يشتهر سومر بقدرته على التصدي لركلة الجزاء إذ أطاح بفرنسا من ثمن نهائي اليورو عدما تصدى أوقف ركلة جزاء كيليان مبابي.

كما يعد الحارس الذي فك شفرة جورجينيو وصد ركلتي جزاء أمامه وتسبب بشكل مباشر في تصدر بلاده ترتيب المجموعة.

انضم سومر إلى مونشنجلادباخ في 2014 لتعويض مارك أندريه تيرشتيجن الذي انتقل إلى برشلونة، ومضى ليكتب التاريخ مع النادي الألماني وبات أحد رموزه.

سويسرا تكتب التاريخ

ونجح منتخب سويسرا في تعزيز رقمه بعدم الخسارة في المباراة الافتتاحية في كأس العالم بالمشاركة السادسة على التوالي.

وكانت آخر خسارة افتتاحية لمنتخب سويسرا في كأس العالم بنسخة 1966 أمام ألمانيا الغربية بخمسة أهداف دون مقابل.

وشارك منتخب سويسرا في نسخ 1994 و2006 و2010 و2014 و2018 و2022، ولم يخسر في أي مباراة افتتاحية بهم.