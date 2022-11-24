فابينيو: فرنسا المرشح الأكبر للتتويج بـ كأس العالم

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 14:59

كتب : FilGoal

فرنسا وأستراليا - كأس العالم 2022

يرى البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول أن منتخب فرنسا هو المرشح الأقوى للتتويج بكأس العالم 2022.

منتخب البرازيل سيبدأ مشواره في المونديال القطري بمواجهة صربيا يوم الخميس، بينما انطلق الديوك بقوة حين انتصروا على أستراليا 4-1 في الجولة الافتتاحية.

وقال فابينيو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "حلمي الأكبر هو اللعب في كأس العالم مع البرازيل، لطالما حلمت بذلك".

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وأضاف "عيش هذه التجربة والتواجد مع البرازيل في قطر والمشاركة في المباريات بهذه المشاعر سيكون أمرا مميزا حقا".

وتابع "أتمنى أن نتوج بكأس العالم، أعتقد أن منتخب البرازيل هو أحد أقوى المنتخبات في هذا المونديال، بفضل المواهب التي نمتلكها".

وواصل "بالنسبة لي منتخب فرنسا هو المرشح للتتويج، كما تملك إنجلترا أحد أقوى المنتخبات، لكننا سنحاول الذهاب بعيدا والفوز باللقب".

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ويظهر فابينيو لأول مرة في كأس العالم.

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ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

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وانتصرت سويسرا على الكاميرون بهدف في افتتاح مباريات المجموعة يوم الخميس.

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