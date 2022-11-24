مؤتمر سيسيه: مواجهة قطر تختلف عن هولندا.. وثقتي في ميندي عمياء

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 14:43

كتب : FilGoal

أليو سيسيه مدرب السنغال

شدد أليو سيسيه مدرب السنغال على ثقته في قدرات منتخب بلاده قبل المواجهة المرتقبة ضد قطر.

ويلعب منتخب السنغال ضد قطر غدا الجمعة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي "نحن مستعدون بشكل جيد لمواجهة قطر وكل شيء على ما يرام وبالرغم من الخسارة حققنا الاستفادة من مواجهة هولندا نحن لم نلعب بشكل سيء على الإطلاق ولكننا واجهنا الفريق المصنف الثامن عالميا".

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وأضاف "المباراة ضد قطر ستكون مختلفة عن مواجهة هولندا وليس لدي أدنى شك في قدرات لاعبي فريقي على تسجيل الأهداف ولننقوم بتغييرات جذرية في هذه المباراة".

وواصل "المنتخبين لديهما الخبرة الكافية نحن نتحدث عن بطل إفريقيا ضد بطل آسيا كل منهما لديه الطموح والرغبة في تحقيق الفوز".

وشدد "إدوارد ميندي على ما يرام وتحدثت معه عن المباراة وهو لاعب من الطراز الرفيع وأحيانا يمر بأوقات صعبة ولكني أثق فيه ثقة عمياء".

وأضاف "لا بأس إن خسرنا مباراة خاصة بعدما لعبنا جيدا. نحن نستطيع أن نرفع رأسنا عاليا وفي الوقت نفسه أشعر بالإحباط نيابة عن اللاعبين".

"الخسارة أمر طبيعي وإن كنا نلعب المباريات من أجل الفوز. في النسخة الماضية من كاس العالم فزنا في المباراة الافتتاحية ولم نتأهل. نريد أن نكتب التاريخ وأريد أن يؤمن الجميع بهذا المنتخب".

وحقق منتخب هولندا فوزا قاتلا على السنغال بهدفين دون رد في مجموعات كأس العالم قطر 2022.

فيما فاز منتخب الإكوادور على قطر بهدفين دون رد في استاد البيت، بافتتاح كأس العالم.

ويتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة الأولى متساويا مع الإكوادو برصيد 3 نقاط يليهما قطر والسنغال بصفر من النقاط.

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