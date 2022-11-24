تشكيل أوروجواي - نونيز وسواريز أساسيان ضد كوريا الجنوبية.. وكافاني على دكة البدلاء

يهاجم منتخب أوروجواي صفوف كوريا الجنوبية بالثنائي داروين نونيز ولويس سواريز.

ويلعب منتخب أوروجواي ضد كوريا الجنوبية في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة بكأس العالم.

ويجلس إدينسون كافاني على مقاعد البدلاء بينما تم استبعاد رونالد أراوخو بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل أوروجواي كالآتي:

حراسة المرمى: سيرخيو روتشيت

الدفاع: مارتين كاسيريس - دييجو جودين - خوسيه خيمينيز - ماتياس أوليفيرا

الوسط: ماتياس فيسينو - رودريجو بينتانكور - فيديريكو فالفيردي

الهجوم: داروين نونيز - لويس سواريز - فاكوندو بييستيري

ويشارك منتخب أوروجواي للمرة الرابعة عشر في تاريخه بالمونديال وهي المرة الرابعة على التوالي.

وسبق وحصد منتخب أوروجواي لقب كأس العالم مرتين عامي 1930 و1950.

ومنذ بداية الألفية كانت أفضل نتائج أوروجواي هي المركز الرابع في نسخة 2010.

وفي آخر سبع نسخ شارك بها منتخب أوروجواي لم يحقق الفوز في المباراة الافتتاحية سوى أمام مصر في نسخة 2018.